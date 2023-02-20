Amnesty International: положение русскоязычных журналистов в Европе вызывает беспокойство

Ситуация с русскоязычными журналистами в Европе вызывает обеспокоенность, правозащитная организация Amnesty International продолжает внимательно следить за этой темой. Об этом заявил генсек организации Аньес Калламар.

Об этом, как пишет РИА Новости, Калламар сказал в ходе брифинга с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

«Это тема, которая чрезвычайно важна для Amnesty, она нас тревожит», — подчеркнул он.

Калламар анонсировал публикацию отчёта и позицию организации по данной теме в ближайшее время.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЕС может запретить на своей территории RT Arabic в рамках нового пакета антироссийских санкций.

Мари-Кристин Сарагос, глава французского медиахолдинга France Médias Monde удивилась цензуре ЕС в отношении RT.

По её словам, удивителен тот факт, что «западные демократии в качестве санкций в воинственной обстановке первым делом прибегают к оружию цензуры».

Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет RT и Sputnik «создал опасный прецедент», и назвал его неэффективным.