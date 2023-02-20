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Экс-глава Польши Валенса пожаловался на недостаточный размер пенсии

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Экс-глава Польши Лех Валенса пожаловался на недостаточный размер пенсии и уменьшение порций на завтрак, обед и ужин.
Экс-глава Польши Валенса пожаловался на недостаточный размер пенсии
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим не доволен», — приводит его слова Super Express.

Валенса отметил, что у него не растёт пенсия.

Вместе с этим он признался, что получает до 13 тыс. злотых в месяц, что считается «гигантской суммой для среднего пенсионера» (более 200 тыс. рублей).

По словам экс-президента, инфляция ежедневно «влияет на его тарелку».

Ранее Лех Валенса заявил, что у поляков и немцев есть шанс «разобраться с Россией».

В июле 2022 года охрану Валенсы усилили после того, как он заявил о необходимости сокращения численности населения России.

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