Экс-глава Польши Валенса пожаловался на недостаточный размер пенсии
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«Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим не доволен», — приводит его слова Super Express.
Валенса отметил, что у него не растёт пенсия.
Вместе с этим он признался, что получает до 13 тыс. злотых в месяц, что считается «гигантской суммой для среднего пенсионера» (более 200 тыс. рублей).
По словам экс-президента, инфляция ежедневно «влияет на его тарелку».
Ранее Лех Валенса заявил, что у поляков и немцев есть шанс «разобраться с Россией».
В июле 2022 года охрану Валенсы усилили после того, как он заявил о необходимости сокращения численности населения России.