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Польша ограничит движение грузовиков на последнем работающем КПП на границе с Белоруссией

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Власти Польши приняли решение ограничить движение грузовиков на последнем работающем контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе с Белоруссией.
Польша ограничит движение грузовиков на последнем работающем КПП на границе с Белоруссией
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщило польское МВД.

В ведомстве уточнили, что приостановка движения будет действовать со вторника, 21 февраля, с 19:00 (21:00 мск).

Режим ограничения проезда будет снят только тогда, когда власти Белоруссии снимут ограничения в отношении польских перевозчиков, добавили в МВД.

17 февраля в кабмине Белоруссии заявили, что правительство страны постановило ввести ограничения на въезд на белорусскую территорию польским грузовым автомобилям и тягачам.

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