Польша ограничит движение грузовиков на последнем работающем КПП на границе с Белоруссией
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Об этом сообщило польское МВД.
В ведомстве уточнили, что приостановка движения будет действовать со вторника, 21 февраля, с 19:00 (21:00 мск).
Режим ограничения проезда будет снят только тогда, когда власти Белоруссии снимут ограничения в отношении польских перевозчиков, добавили в МВД.
17 февраля в кабмине Белоруссии заявили, что правительство страны постановило ввести ограничения на въезд на белорусскую территорию польским грузовым автомобилям и тягачам.