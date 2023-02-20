Польша ограничит движение грузовиков на последнем работающем КПП на границе с Белоруссией

Власти Польши приняли решение ограничить движение грузовиков на последнем работающем контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе с Белоруссией.

Об этом сообщило польское МВД.

В ведомстве уточнили, что приостановка движения будет действовать со вторника, 21 февраля, с 19:00 (21:00 мск).

Режим ограничения проезда будет снят только тогда, когда власти Белоруссии снимут ограничения в отношении польских перевозчиков, добавили в МВД.

17 февраля в кабмине Белоруссии заявили, что правительство страны постановило ввести ограничения на въезд на белорусскую территорию польским грузовым автомобилям и тягачам.