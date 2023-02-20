В Белом доме заявили, что визит Байдена на Украину планировался несколько месяцев

Визит президента США Джо Байдена на Украину планировался на протяжении нескольких месяцев. Об этом заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, комитета начальников штабов, Совета по национальной безопасности», — приводит РИА Новости её слова.

Также в организации поездки принимали участие несколько специалистов из Пентагона и Секретной службы.

Бедингфилд добавила, что Соединённые Штаты не имеют военного присутствия на Украине, что осложняло подготовку визита Байдена.

Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом.

Американский президент подчеркнул, что Украину впереди ждут «тяжёлые дни, недели и годы».