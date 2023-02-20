В Белом доме заявили, что визит Байдена на Украину планировался несколько месяцев
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«Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, комитета начальников штабов, Совета по национальной безопасности», — приводит РИА Новости её слова.
Также в организации поездки принимали участие несколько специалистов из Пентагона и Секретной службы.
Бедингфилд добавила, что Соединённые Штаты не имеют военного присутствия на Украине, что осложняло подготовку визита Байдена.
Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом.
Американский президент подчеркнул, что Украину впереди ждут «тяжёлые дни, недели и годы».