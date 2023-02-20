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Ведущий Джимми Дор: США пытаются вести против России опосредованную войну

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Джимми Дор, ведущий «Шоу Джимми Дора», в интервью программе Going Underground на RT заявил, что США пытаются вести против России опосредованную войну.

«Соединённые Штаты пытаются вести против России опосредованную войну, поскольку мы боимся её сплочения с Германией. Чего на деле боятся в США, так это объединения экономик России и Германии, сплава российских трудовых и природных ресурсов с немецкими технологиями и капиталом. Это волнует Соединённые Штаты многие годы. Как мы реагируем? Ведём опосредованную войну на Украине, стремясь нанести России и Германии ущерб, поэтому мы и взорвали газопроводы «Северный поток», — заявил он в разговоре с ведущим Афшином Раттанзи.

17 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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