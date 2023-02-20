В Варшаве вводят запрет на ношение оружия на время визита Байдена

Пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак заявил, что в городе вводится запрет на ношение оружия на время визита президента США Джо Байдена.

«Решением министра внутренних дел и администрации запрещается ношение оружия, в том числе лицам, владеющим оружием легально, с 20 до 22 февраля», — цитирует его РИА Новости.

Также в город направят дополнительные полицейские силы из других регионов страны.

Байден планирует посетить Варшаву 21—22 февраля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден в рамках предстоящего визита в Варшаву намерен встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО.