Байден встретится в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден в рамках предстоящего визита в Варшаву намерен встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО.

«Президент в понедельник вечером отправится в Варшаву, где он встретится с президентом Польши... и лидерами восточного фланга НАТО, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США безопасности альянса», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, также присутствовавший на брифинге, пояснил, что в Варшаве у Байдена запланирована встреча с лидерами стран «Бухарестской девятки».

Ранее СМИ писали, что Байден может встретиться в Польше с главой киевского режима Владимиром Зеленским.