Кабмин ФРГ: сотрудники МИД Германии помогали переводить беседу пранкеров с Меркель
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- © Sven Hoppe/dpa
Как пишет РИА Новости, об этом сказал представитель ведомства на брифинге кабмина ФРГ.
«Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора», — сообщил спикер министерства Кристофер Бургер.
Ранее стало известно, что Ангела Меркель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказала, что подписание Минских соглашений подарило Украине время для развития и получения необходимой поддержки Запада.