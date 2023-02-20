Кабмин ФРГ: сотрудники МИД Германии помогали переводить беседу пранкеров с Меркель

Переводчики МИД Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой Меркель.

Как пишет РИА Новости, об этом сказал представитель ведомства на брифинге кабмина ФРГ.

«Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора», — сообщил спикер министерства Кристофер Бургер.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказала, что подписание Минских соглашений подарило Украине время для развития и получения необходимой поддержки Запада.