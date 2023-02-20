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В Белом доме анонсировали новый пакет антироссийских санкций

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Соединённые Штаты в скором времени объявят новый пакет санкций в отношении компаний и людей, которые связаны со спецоперацией России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
В Белом доме анонсировали новый пакет антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отмечается, что президент США Джо Байден находится в Киеве, где проведёт встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и членами его команды, на которой будут обсуждаться вопросы поддержки Украины.

«Мы объявим дополнительные санкции в отношении представителей элиты и компаний, которые пытаются уклоняться или поддерживать российскую военную машину», — говорится в заявлении.

Также Байден сообщил о намерении американской стороны поставить Киеву радары, артиллерийские боеприпасы и противотанковые системы.

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