В Белом доме анонсировали новый пакет антироссийских санкций
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Отмечается, что президент США Джо Байден находится в Киеве, где проведёт встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и членами его команды, на которой будут обсуждаться вопросы поддержки Украины.
«Мы объявим дополнительные санкции в отношении представителей элиты и компаний, которые пытаются уклоняться или поддерживать российскую военную машину», — говорится в заявлении.
Также Байден сообщил о намерении американской стороны поставить Киеву радары, артиллерийские боеприпасы и противотанковые системы.