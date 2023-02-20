Глава евродипломатии Боррель попросил Китай воздержаться от поставок оружия России
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Он отметил, что провёл длинный разговор с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
«Я выразил нашу серьёзную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая и попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет «красной линией», — приводит РИА Новости слова Борреля.
Ранее глава евродипломатии призвал поставлять больше боеприпасов Украине.