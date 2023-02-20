Зеленский предложил подарить Берлускони водку
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
По словам Зеленского, ему важно сохранить поддержку Италии.
Он вспомнил слова Берлускони о подарке от российского президента Владимира Путина.
«Я слышал слова Берлускони. Я не знаю его лично. Но может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы её ему подарим», — цитирует Зеленского газета Corriere Della Sera.
Ранее Берлускони заявил, что всегда был и остаётся на стороне украинского народа.