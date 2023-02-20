Зеленский предложил подарить Берлускони водку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может подарить итальянскому экс-премьеру Сильвио Берлускони украинскую водку.

По словам Зеленского, ему важно сохранить поддержку Италии.

Он вспомнил слова Берлускони о подарке от российского президента Владимира Путина.

«Я слышал слова Берлускони. Я не знаю его лично. Но может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы её ему подарим», — цитирует Зеленского газета Corriere Della Sera.

Ранее Берлускони заявил, что всегда был и остаётся на стороне украинского народа.