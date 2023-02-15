Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что был и остаётся на стороне украинского народа

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что всегда был и остаётся на стороне украинского народа.

«Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира», — цитирует его РИА Новости.

Берлускони также выразил надежду на скорое дипломатическое разрешение украинского конфликта.

«Я просто посоветовал большой западный план Маршалла для восстановления Украины как возможный дипломатический способ положить конец этому конфликту», — уточнил он.

Ранее он заявил, что для прекращения конфликта США должны предложить Украине план по восстановлению страны.

В январе министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил надежду на сохранение дружбы между итальянским и российским народами.