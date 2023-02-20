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Kresy: активисты в Варшаве сорвали выступление украинской писательницы Забужко

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Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*.

Об этом сообщает издание Kresy.

Отмечается, что Забужко проводила лекцию, ставящую под сомнение Волынскую резню и восхваляющую националиста Романа Шухевича.

«Наши активисты в очередной раз выразили своё несогласие с распространением исторической лжи Оксаной Забужко!»— говорится в сообщении.

Во время лекции Забужко активисты развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример — Бандера».

Инцидент произошёл в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza.

Ранее в Польше призвали вернуться домой бандеровцев, приехавших с Украины.

Также сообщалось, что Польша готова поставить ВСУ истребители МиГ-29 в коалиции со странами НАТО.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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