Kresy: активисты в Варшаве сорвали выступление украинской писательницы Забужко
Об этом сообщает издание Kresy.
Отмечается, что Забужко проводила лекцию, ставящую под сомнение Волынскую резню и восхваляющую националиста Романа Шухевича.
«Наши активисты в очередной раз выразили своё несогласие с распространением исторической лжи Оксаной Забужко!»— говорится в сообщении.
Во время лекции Забужко активисты развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример — Бандера».
Инцидент произошёл в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza.
Ранее в Польше призвали вернуться домой бандеровцев, приехавших с Украины.
Также сообщалось, что Польша готова поставить ВСУ истребители МиГ-29 в коалиции со странами НАТО.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).