МИД Республики Чад: страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Республики Чад Мухаммед Салех Назыф заявил, что страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом и ждёт конкретных предложений.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали заявление Лаврова, но пока не видели конкретных предложений от России», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что Москве и Нджамене необходимо подписать соглашение в сфере совместной борьбы с терроризмом.

По его словам, для Чада эта сфера является одной из основных наряду с образованием чадских студентов в России.

Ранее президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит в Петербурге.

Также сообщалось, что доля советской и российской военной техники в армии Чада составляет около 80%.