МИД Республики Чад: страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы слышали заявление Лаврова, но пока не видели конкретных предложений от России», — сказал дипломат.
При этом он добавил, что Москве и Нджамене необходимо подписать соглашение в сфере совместной борьбы с терроризмом.
По его словам, для Чада эта сфера является одной из основных наряду с образованием чадских студентов в России.
Ранее президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит в Петербурге.
Также сообщалось, что доля советской и российской военной техники в армии Чада составляет около 80%.