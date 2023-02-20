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Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски ракет в Тихий океан в ответ на шаги США

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Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила в ответ на действия США активизировать ракетные пуски в Тихий океан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Отмечается, что в зону Тихого океана Пхеньян запускает ракеты крайне редко.

«Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск», — сказала Ким Ё Чжон.

При этом она отметила, что войска США в последнее время активизировали свои действия на Корейском полуострове.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Сеул.

Также в Токио сообщили о трёх ракетных пусках КНДР.

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