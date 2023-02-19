Сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Сеул
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.
По её словам, у Пхеньяна нет желания иметь дело с Сеулом.
«Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул», — заявила Ким Ё Чжон.
При этом она обвинила США и Южную Корею в обострении обстановки в регионе. Также Ким Ё Чжон отметила, что КНДР может принять «подавляющие меры», если против Пхеньяна будут предприняты враждебные действия.
Ранее Япония и Южная Корея договорились работать над полной денуклеаризацией КНДР.
Также МИД России назвал планы КНДР укреплять боевую мощь ответом на давление Сеула и Вашингтона.