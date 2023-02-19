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Сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Сеул

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Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

По её словам, у Пхеньяна нет желания иметь дело с Сеулом.

«Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул», — заявила Ким Ё Чжон.

При этом она обвинила США и Южную Корею в обострении обстановки в регионе. Также Ким Ё Чжон отметила, что КНДР может принять «подавляющие меры», если против Пхеньяна будут предприняты враждебные действия.

Ранее Япония и Южная Корея договорились работать над полной денуклеаризацией КНДР.

Также МИД России назвал планы КНДР укреплять боевую мощь ответом на давление Сеула и Вашингтона.

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