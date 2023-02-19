Макрон обсудил с Зеленским усиление военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским тему усиления военной помощи Украине. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что стороны обсуждали обязательства западных стран, которые те взяли на себя во время Мюнхенской конференции по безопасности, по усилению и ускорению военной помощи Киеву.

«Президент Франции подтвердил свою приверженность «плану Зеленского» из десяти пунктов и заверил его, что поддержит эту инициативу на международной арене во время следующих дипломатических мероприятий», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России.

Она напомнила, что Париж осуществляет поставки вооружения Украине.