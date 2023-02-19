Bloomberg: новые антироссийские санкции США коснутся энергетического сектора и ВПК

Новые санкции Соединённых Штатов против России коснутся энергосектора и военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Меры будут направлены на оборонный и энергетический секторы России, финансовые институты и нескольких лиц», — сказано в материале.

Отмечается, что Вашингтон сосредоточится на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи России со стороны третьих стран.

Ранее издание Express сообщило, что Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.

18 февраля главы МИД G7 призвали третьи страны прекратить помощь ВС России.