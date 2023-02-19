Bloomberg: новые антироссийские санкции США коснутся энергетического сектора и ВПК
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Меры будут направлены на оборонный и энергетический секторы России, финансовые институты и нескольких лиц», — сказано в материале.
Отмечается, что Вашингтон сосредоточится на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи России со стороны третьих стран.
Ранее издание Express сообщило, что Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.
18 февраля главы МИД G7 призвали третьи страны прекратить помощь ВС России.