FT: Швеция 2 марта примет решение о законе о терроризме в рамках соглашения с Турцией
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«Он заявил, что последний шаг будет сделан 2 марта, когда правительство Швеции примет решение относительно нового закона о борьбе с терроризмом», — приводит текст материала РИА Новости.
По словам шведского премьера, речь идёт об элементе законодательства Швеции, из-за которого было необходимо внести правки в конституцию страны.
1 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО.
Между тем Столтенберг выражал уверенность, что Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому альянсу, несмотря на обострение отношений Стокгольма и Анкары.