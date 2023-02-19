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FT: Швеция 2 марта примет решение о законе о терроризме в рамках соглашения с Турцией

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что 2 марта власти страны примут решение о новом контртеррористическом законе в рамках реализации договорённостей с Турцией для вступления в НАТО. Об этом информирует газета Financial Times.
FT: Швеция 2 марта примет решение о законе о терроризме в рамках соглашения с Турцией
  • Legion-Media

«Он заявил, что последний шаг будет сделан 2 марта, когда правительство Швеции примет решение относительно нового закона о борьбе с терроризмом», — приводит текст материала РИА Новости.

По словам шведского премьера, речь идёт об элементе законодательства Швеции, из-за которого было необходимо внести правки в конституцию страны.

1 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО.

Между тем Столтенберг выражал уверенность, что Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому альянсу, несмотря на обострение отношений Стокгольма и Анкары.

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