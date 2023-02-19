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В консульстве России в Нидерландах сообщили о переходе на специальный режим работы

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Консульский отдел посольства России в Нидерландах перешёл на специальный режим работы в связи с решением нидерландских властей о сокращении числа работающих в стране российских дипломатов.
В консульстве России в Нидерландах сообщили о переходе на специальный режим работы
  • Gettyimages.ru

«Приём посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет», — передаёт сообщение консульства ТАСС.

Кроме того, отмечается, что временно прекращён приём без предварительной записи по пенсионным вопросам и оформлению свидетельств на возвращение в Россию.

Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.

В российском МИД сообщили, что Москва ответит на данное решение властей Нидерландов.

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