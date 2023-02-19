В консульстве России в Нидерландах сообщили о переходе на специальный режим работы
- Gettyimages.ru
«Приём посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет», — передаёт сообщение консульства ТАСС.
Кроме того, отмечается, что временно прекращён приём без предварительной записи по пенсионным вопросам и оформлению свидетельств на возвращение в Россию.
Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.
В российском МИД сообщили, что Москва ответит на данное решение властей Нидерландов.