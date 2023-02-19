Член ЦК Компартии Китая заявил, что Пекин выступает против затягивания конфликта на Украине

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И заявил, что Пекин не желает затягивания конфликта вокруг Украины и увеличения его масштабов.

«Мы не хотели бы видеть затягивание кризиса на Украине, увеличение его масштабов», — приводит ТАСС его слова в ходе встречи в Мюнхене с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ван И добавил, что Китай намерен работать с международным сообществом для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, а также неуклонно бороться за мир.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обратился к России и Украине с призывом прекратить огонь и как можно быстрее начать переговорный процесс.