МИД Китая призвал США на деле выполнить обязательства не поддерживать независимость Тайваня

Глава МИД Китая Ван И обратился к Соединённым Штатам с призывом на деле выполнить обязательства не оказывать поддержку стремлению Тайваня к независимости.

Об этом, как пишет ТАСС, Ван И сказал в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.

В МИД Китая призвали Вашингтон уважать историю страны, а также соблюдать данные политические обязательства.

«И на деле реализовать свою позицию о том, что они не поддерживают независимость Тайваня», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пентагон должен прекратить поддерживать межармейские контакты с Тайванем во избежание повторной эскалации напряжённости.