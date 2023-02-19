Узнать больше

МИД Китая призвал США на деле выполнить обязательства не поддерживать независимость Тайваня

Короткая ссылка
Глава МИД Китая Ван И обратился к Соединённым Штатам с призывом на деле выполнить обязательства не оказывать поддержку стремлению Тайваня к независимости.
МИД Китая призвал США на деле выполнить обязательства не поддерживать независимость Тайваня
  • Legion-Media

Об этом, как пишет ТАСС, Ван И сказал в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.

В МИД Китая призвали Вашингтон уважать историю страны, а также соблюдать данные политические обязательства.

«И на деле реализовать свою позицию о том, что они не поддерживают независимость Тайваня», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пентагон должен прекратить поддерживать межармейские контакты с Тайванем во избежание повторной эскалации напряжённости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить