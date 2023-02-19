МИД Китая призвал США на деле выполнить обязательства не поддерживать независимость Тайваня
- Legion-Media
Об этом, как пишет ТАСС, Ван И сказал в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.
В МИД Китая призвали Вашингтон уважать историю страны, а также соблюдать данные политические обязательства.
«И на деле реализовать свою позицию о том, что они не поддерживают независимость Тайваня», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пентагон должен прекратить поддерживать межармейские контакты с Тайванем во избежание повторной эскалации напряжённости.