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Парламент Турции продлил перерыв в работе

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Депутаты парламента Турции решили продлить приостановку работы законодательного органа до 28 февраля из-за землетрясений.
Парламент Турции продлил перерыв в работе
  • Gettyimages.ru

Об этом заместитель главы фракции правящей Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ написал в своих соцсетях.

«Ввиду того, что значительная часть депутатов находится в зоне катастрофы, заседающие в парламенте партии решили продлить перерыв в работе до 28 февраля», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что в районе землетрясения многие депутаты координируют оказание помощи.

6 февраля сообщалось, что парламент Турции приостанавливает работу в связи с землетрясением.

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