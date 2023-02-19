Парламент Турции продлил перерыв в работе

Депутаты парламента Турции решили продлить приостановку работы законодательного органа до 28 февраля из-за землетрясений.

Об этом заместитель главы фракции правящей Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ написал в своих соцсетях.

«Ввиду того, что значительная часть депутатов находится в зоне катастрофы, заседающие в парламенте партии решили продлить перерыв в работе до 28 февраля», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что в районе землетрясения многие депутаты координируют оказание помощи.

6 февраля сообщалось, что парламент Турции приостанавливает работу в связи с землетрясением.