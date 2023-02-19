Парламент Турции продлил перерыв в работе
- Gettyimages.ru
Об этом заместитель главы фракции правящей Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ написал в своих соцсетях.
«Ввиду того, что значительная часть депутатов находится в зоне катастрофы, заседающие в парламенте партии решили продлить перерыв в работе до 28 февраля», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что в районе землетрясения многие депутаты координируют оказание помощи.
6 февраля сообщалось, что парламент Турции приостанавливает работу в связи с землетрясением.