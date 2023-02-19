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Боррель заявил, что Украина уже является частью европейской семьи

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина в данный момент уже является частью европейской семьи.
Боррель заявил, что Украина уже является частью европейской семьи
  • globallookpress.com
  • © Philipp von Ditfurth/dpa

«Украина уже стала членом европейской семьи, её частью», — цитирует его ТАСС.

Боррель добавил, что теперь предстоит институционализировать это.

При этом он не уточнил, когда это может произойти.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении страны в ЕС начнутся в 2023 году.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отмечал, что Евросоюз в настоящее время не готов принять в свои ряды новых членов, в частности Украину.

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