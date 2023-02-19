Боррель заявил, что Украина уже является частью европейской семьи
- globallookpress.com
- © Philipp von Ditfurth/dpa
«Украина уже стала членом европейской семьи, её частью», — цитирует его ТАСС.
Боррель добавил, что теперь предстоит институционализировать это.
При этом он не уточнил, когда это может произойти.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении страны в ЕС начнутся в 2023 году.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отмечал, что Евросоюз в настоящее время не готов принять в свои ряды новых членов, в частности Украину.