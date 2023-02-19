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РИА Новости: ПВО Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска

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Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство телерадиовещания.

«Системы ПВО противодействуют воздушной израильской агрессии над Дамаском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дамаске слышны мощные взрывы.

Ранее более 50 человек погибли при атаке боевиков ИГ* в сирийской провинции Хомс.

Также в конце января неопознанные самолёты обстреляли группу грузовиков на востоке Сирии после въезда с территории Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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