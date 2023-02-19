РИА Новости: ПВО Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство телерадиовещания.
«Системы ПВО противодействуют воздушной израильской агрессии над Дамаском», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Дамаске слышны мощные взрывы.
Ранее более 50 человек погибли при атаке боевиков ИГ* в сирийской провинции Хомс.
Также в конце января неопознанные самолёты обстреляли группу грузовиков на востоке Сирии после въезда с территории Ирака.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.