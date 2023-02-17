Более 50 человек погибли при атаке боевиков ИГ в сирийской провинции Хомс

Более 50 человек погибли при атаке боевиков террористической организации «Исламское государство»* в сирийской провинции Хомс, об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

«Более 50 граждан погибли во время сбора трюфелей в результате нападения, совершённого террористами из ИГ к юго-востоку от города Эс-Сухна в восточной части провинции Хомс», — цитирует сообщение телеканала ТАСС.

Ранее агентство SANA сообщило, что Вооружённые силы Сирии ликвидировали группу боевиков, которые пробрались на позиции сирийской армии на севере провинции Латакия, в плен был захвачен один террорист.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.