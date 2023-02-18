Премьер Сунак: Британия станет первой страной, которая поставит Украине дальнобойное оружие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон первым предоставит Украине вооружение дальнего радиуса действия.

«Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия», — приводятся его слова на сайте британского правительства.

Сунак напомнил, что Лондон оказал Украине военную поддержку в 2022 году на £2,3 млрд и планирует передать столько же или даже больше в текущем году.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросах поставок вооружения Украине не должно быть табу.

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов быть партнёром Киева в достижении мира, но не в поставках вооружений, несмотря на требования Зеленского.