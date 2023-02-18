МИД: Нидерланды закроют торгпредство России в Амстердаме со вторника
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По его словам, как передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), представительство будет закрыто со вторника.
Хукстра добавил, что с понедельника будет закрыто генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.
Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам, заявил он.
Хукстра также сообщил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.
По его словам, около десяти сотрудников российского посольства должны будут уехать.