МИД: Нидерланды закроют торгпредство России в Амстердаме со вторника

Нидерланды решили закрыть торговое представительство России в Амстердаме, сообщил глава МИД королевства Вопке Хукстра.

По его словам, как передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), представительство будет закрыто со вторника.

Хукстра добавил, что с понедельника будет закрыто генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.

Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам, заявил он.

Хукстра также сообщил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.

По его словам, около десяти сотрудников российского посольства должны будут уехать.