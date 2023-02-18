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МИД: Нидерланды закроют торгпредство России в Амстердаме со вторника

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Нидерланды решили закрыть торговое представительство России в Амстердаме, сообщил глава МИД королевства Вопке Хукстра.
МИД: Нидерланды закроют торгпредство России в Амстердаме со вторника
  • Gettyimages.ru

По его словам, как передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), представительство будет закрыто со вторника.

Хукстра добавил, что с понедельника будет закрыто генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.

Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам, заявил он.

Хукстра также сообщил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.

По его словам, около десяти сотрудников российского посольства должны будут уехать.

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