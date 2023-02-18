DM: полёт ракетоносцев Ту-160 над Норвежским морем стал предупреждением России Западу
- РИА Новости
«Россия осуществила полёт двух сверхзвуковых ядерных бомбардировщиков над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад», — отмечается в тексте.
Авторы статьи напоминают, что российские манёвры произошли на фоне встречи глав оборонных ведомств НАТО по ситуации вокруг Украины.
14 февраля в Минобороны сообщили, что два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
Отмечается, что продолжительность полёта составила более 13 часов.