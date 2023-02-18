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DM: полёт ракетоносцев Ту-160 над Норвежским морем стал предупреждением России Западу

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Полёт двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Норвежского моря стал предупреждением России в адрес Запада. Об этом пишет газета Daily Mail.
DM: полёт ракетоносцев Ту-160 над Норвежским морем стал предупреждением России Западу
  • РИА Новости

«Россия осуществила полёт двух сверхзвуковых ядерных бомбардировщиков над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад», — отмечается в тексте.

Авторы статьи напоминают, что российские манёвры произошли на фоне встречи глав оборонных ведомств НАТО по ситуации вокруг Украины.

14 февраля в Минобороны сообщили, что два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

Отмечается, что продолжительность полёта составила более 13 часов.

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