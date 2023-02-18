Администрация экс-президента США Джорджа Буша — младшего предупреждала приходящую на смену администрацию Барака Обамы о необходимости противостоять угрозам территориальной целостности Украины, заявил советник Буша по национальной безопасности Стивен Хэдли.

Об этом пишет РБК со ссылкой на мемуары Хэдли.

По его словам, команда Буша составила меморандум из 40 записок, в которых оценивалась международная ситуация перед началом президентства Обамы.

Он представил содержание недавно рассекреченной части меморандума.

В документе говорилось, что необходимо препятствовать попыткам России «бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму».

Научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness выразил мнение, что вера Киева и его западных партнёров в возможность украинской армии «победить» Россию и «вернуть» Крым обернётся крахом Украины.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.