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Советник Буша рассказал о предупреждениях для Обамы по поводу России и Крыма

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Администрация экс-президента США Джорджа Буша — младшего предупреждала приходящую на смену администрацию Барака Обамы о необходимости противостоять угрозам территориальной целостности Украины, заявил советник Буша по национальной безопасности Стивен Хэдли.
Советник Буша рассказал о предупреждениях для Обамы по поводу России и Крыма
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РБК со ссылкой на мемуары Хэдли.

По его словам, команда Буша составила меморандум из 40 записок, в которых оценивалась международная ситуация перед началом президентства Обамы.

Он представил содержание недавно рассекреченной части меморандума.

В документе говорилось, что необходимо препятствовать попыткам России «бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму».

Научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness выразил мнение, что вера Киева и его западных партнёров в возможность украинской армии «победить» Россию и «вернуть» Крым обернётся крахом Украины.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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