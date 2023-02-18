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Конгрессмен США сообщил о консенсусе, согласно которому Киев не станет «захватывать Крым»

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Старший демократ в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей США Адам Смит считает, что есть определённый консенсус, согласно которому Киев не будет пытаться «захватить Крым военным путём».

«По большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путём занимать Крым», — цитирует конгрессмена Politico.

В Кремле подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness выразил мнение, что вера Киева и его западных партнёров в возможность украинской армии «победить» Россию и «вернуть» Крым обернётся крахом Украины.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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