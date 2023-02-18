Конгрессмен США сообщил о консенсусе, согласно которому Киев не станет «захватывать Крым»
«По большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путём занимать Крым», — цитирует конгрессмена Politico.
В Кремле подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness выразил мнение, что вера Киева и его западных партнёров в возможность украинской армии «победить» Россию и «вернуть» Крым обернётся крахом Украины.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.