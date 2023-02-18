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Американский ведущий Джонсон назвал крушение поезда с химикатами в Огайо «ядерным ударом»

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Власти США молчат о техногенной катастрофе в штате Огайо, заявил ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон.

«Это фото должно было быть напечатано на передовицах всех газет и журналов. Это должны показывать в каждом новостном эфире Америки. Они нанесли ядерный удар по американскому городу», — приводит РИА Новости слова Джонсона в Twitter.

Он отметил, что данный факт полностью игнорируется американскими «лидерами-экологами».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США замалчивают последствия техногенной катастрофы в Огайо.

До этого стало известно, что несколько вагонов железнодорожного состава сошло с рельсов в пригороде Детройта, по меньшей мере один из них содержал химические вещества.

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