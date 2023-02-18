Блинкен заявил, что США обеспокоены приписываемыми России планами в отношении Молдавии

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены приписываемыми России планами дестабилизации обстановки в Молдавии.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на встрече с молдавским президентом Майей Санду в Мюнхене.

По его словам, США поддерживают независимость и территориальную целостность республики.

«Мы решительно поддерживаем Молдавию в вопросах, касающихся её безопасности», — сказал Блинкен.

Он добавил, что американские власти «глубоко озабочены» ситуацией по якобы дестабилизации Россией правительства республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о риске дестабилизации в стране.

Также сообщалось, что в Белом доме не могут подтвердить утверждения Санду о риске дестабилизации в Молдавии.