Узнать больше

Блинкен заявил, что США обеспокоены приписываемыми России планами в отношении Молдавии

Короткая ссылка
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены приписываемыми России планами дестабилизации обстановки в Молдавии.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на встрече с молдавским президентом Майей Санду в Мюнхене.

По его словам, США поддерживают независимость и территориальную целостность республики.

«Мы решительно поддерживаем Молдавию в вопросах, касающихся её безопасности», — сказал Блинкен.

Он добавил, что американские власти «глубоко озабочены» ситуацией по якобы дестабилизации Россией правительства республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о риске дестабилизации в стране.

Также сообщалось, что в Белом доме не могут подтвердить утверждения Санду о риске дестабилизации в Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить