В графике президента Соединённых Штатов Джо Байдена не значится встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках предстоящего визита американского лидера в Польшу. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Прямо сейчас встречи с президентом Зеленским в графике этого визита на значится», — цитирует Кирби РИА Новости.

Польская Dziennik Gazeta Prawna ранее сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом во время визита американского политика в Польшу.

Как писало китайское издание Global Times, президент США во время визита в Польшу намерен подавить рациональные голоса в Евросоюзе, которые выступают за деэскалацию на Украине.