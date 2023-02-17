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Белый дом: в графике Байдена нет встречи с Зеленским в рамках поездки в Польшу

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В графике президента Соединённых Штатов Джо Байдена не значится встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках предстоящего визита американского лидера в Польшу. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Белый дом: в графике Байдена нет встречи с Зеленским в рамках поездки в Польшу
  • AP
  • © Evan Vucci

«Прямо сейчас встречи с президентом Зеленским в графике этого визита на значится», — цитирует Кирби РИА Новости.

Польская Dziennik Gazeta Prawna ранее сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом во время визита американского политика в Польшу.

Как писало китайское издание Global Times, президент США во время визита в Польшу намерен подавить рациональные голоса в Евросоюзе, которые выступают за деэскалацию на Украине.

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