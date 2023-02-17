Белый дом: в графике Байдена нет встречи с Зеленским в рамках поездки в Польшу
- AP
- © Evan Vucci
«Прямо сейчас встречи с президентом Зеленским в графике этого визита на значится», — цитирует Кирби РИА Новости.
Польская Dziennik Gazeta Prawna ранее сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом во время визита американского политика в Польшу.
Как писало китайское издание Global Times, президент США во время визита в Польшу намерен подавить рациональные голоса в Евросоюзе, которые выступают за деэскалацию на Украине.