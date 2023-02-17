Король Великобритании Карл III принял президента Польши Дуду на аудиенции

Британский король Карл III принял с аудиенцией президента Польши Анджея Дуду, сообщили в Букингемском дворце.

«Король принял сегодня президента Республики Польша Анджея Дуду в Букингемском дворце», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Дуда и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры, в ходе которых заявили о необходимости активизировать в ближайшие недели поддержку, которую западные страны оказывают Украине.

8 февраля власти Великобритании заявили о решении начать обучение украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.