В Турции заявили о продолжении спасательных работ на месте менее 200 разрушенных домов
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«На данный момент количество участков, где разрушены дома и где продолжаются поисково-спасательные работы, составляет менее 200. Это во всех 10 провинциях, пострадавших от землетрясений», — цитирует его ТАСС.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044.
Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.