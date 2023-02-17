В Турции заявили о продолжении спасательных работ на месте менее 200 разрушенных домов

Вице-президент Турции Фуат Октай в эфире турецких телеканалов заявил, что поисково-спасательные мероприятия в стране продолжаются на данный момент на месте менее 200 разрушенных зданий.

«На данный момент количество участков, где разрушены дома и где продолжаются поисково-спасательные работы, составляет менее 200. Это во всех 10 провинциях, пострадавших от землетрясений», — цитирует его ТАСС.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.