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Шольц заявил об отсутствии единства в ФРГ по санкциям против России и поставкам оружия ВСУ

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране отсутствует единство касательно введения санкций против России и поставок вооружения Украине.
Шольц заявил об отсутствии единства в ФРГ по санкциям против России и поставкам оружия ВСУ
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Об этом, как пишет РИА Новости, Шольц сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Да, есть некоторые... которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея — вводить все эти санкции и поставлять всё это множество оружия на Украину», — признал Шольц.

При этом он добавил, что группе несогласных в конце концов придётся признать правильность принимаемых германским правительством решений.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен предупредила о возможности катастрофы и ядерного армагеддона из-за отказа НАТО от табу по поставкам вооружений Украине.

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