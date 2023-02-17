Шольц заявил об отсутствии единства в ФРГ по санкциям против России и поставкам оружия ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране отсутствует единство касательно введения санкций против России и поставок вооружения Украине.

Об этом, как пишет РИА Новости, Шольц сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Да, есть некоторые... которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея — вводить все эти санкции и поставлять всё это множество оружия на Украину», — признал Шольц.

При этом он добавил, что группе несогласных в конце концов придётся признать правильность принимаемых германским правительством решений.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен предупредила о возможности катастрофы и ядерного армагеддона из-за отказа НАТО от табу по поставкам вооружений Украине.