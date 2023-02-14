Депутат бундестага Дагделен предупредила о катастрофе из-за отказа НАТО от табу по Украине
- Legion-Media
Об этом она сказала в интервью Global Times.
Дагделен назвала решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об отправке тяжёлых боевых танков Украине ещё одним нарушением табу и крайне опасной эскалацией.
Она выразила опасение, что в связи с давлением Вашингтона Германия в будущем может оказаться на грани военного столкновения с Россией.
«Чтобы остановить разрастание конфликта в Третью мировую войну и ядерный армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из кризиса», — призвала политик.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 20 февраля выдвинет предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.