Узнать больше

Байден: сбитые над севером США и Канадой объекты не принадлежали разведкам каких-либо стран

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что ничто не указывает, что воздушные объекты, сбитые над севером США и Канадой, имеют отношение к разведывательным программам какой-либо страны.
Байден: сбитые над севером США и Канадой объекты не принадлежали разведкам каких-либо стран
  • AP
  • © Ryan Seelbach/U.S. Navy

«Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто... сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен Ван Хёрк не исключил, что сбитые воздушные объекты над севером США и Канадой могли иметь внеземное происхождение.

При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти не видят внеземной активности в ситуации со сбитыми воздушными объектами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить