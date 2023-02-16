Байден: сбитые над севером США и Канадой объекты не принадлежали разведкам каких-либо стран

Американский президент Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что ничто не указывает, что воздушные объекты, сбитые над севером США и Канадой, имеют отношение к разведывательным программам какой-либо страны.

«Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто... сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен Ван Хёрк не исключил, что сбитые воздушные объекты над севером США и Канадой могли иметь внеземное происхождение.

При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти не видят внеземной активности в ситуации со сбитыми воздушными объектами.