Лебедев заявил, что его бесят несущие чушь политики и военные

Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит, когда политики и военные несут чушь в своих выступлениях.

«Больше всего на свете меня бесят люди, которые несут беспросветную чушь — без малейших примесей!» — сказал он.

В частности, Лебедев привёл в пример заявление американского военного, отвечающего за силы ПВО, который сказал, что «не исключает», что сбитые ранее объекты «имеют внеземное происхождение».

Артемий с иронией отозвался об украинских депутатах, желающих отменить 8 Марта, а также 1 и 9 Мая, и о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что «Российскую империю создали немцы, французы и украинцы».

«Генсек НАТО Столтенберг вышел к журналистам и сообщил, что НАТО начало готовить украинских военных ещё в 2014 году и вообще всю жизнь готовилось к войне. До этого риторика была абсолютно другая, но сейчас модно говорить именно эти слова, поэтому он на голубом глазу выдаёт эту дичайшую версию. Все восемь лет ребята рассказывали, как они стараются избежать конфликта, а сейчас они рассказывают, как они старательно готовились!» — добавил он.

Упомянул Лебедев и президента Украины Владимира Зеленского, который не так давно заявил, что никогда и не собирался соблюдать Минские соглашения.

«Это очень смешно! Потому что Владимир Зеленский, когда подписывались Минские соглашения, вообще ходил пешком под стол и записывал где-то в Москве на Красной площади свои стендапы, — напомнил Артемий. — А сейчас он нам рассказывает, как он страстно хотел воевать!»

Ранее Зеленский в интервью Der Spiegel уверял, что всегда говорил о невозможности реализации Минских соглашений. Между тем в июне 2019 года президент Украины в ходе своего первого зарубежного визита в Брюссель заявлял, что Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские соглашения.