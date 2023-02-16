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Полянский: Запад вложил более $100 млрд в смертоносные программы на Украине

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад вложил более $100 млрд в смертоносные программы на Украине.
Полянский: Запад вложил более $100 млрд в смертоносные программы на Украине
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на дискуссии международного клуба «Валдай».

«Как только начался кризис на Украине и нужно было миллиарды долларов вкачивать в вооружения, они сразу же нашлись, эти миллиарды, потому что это другое», — цитирует его ТАСС.

По его словам, «по самым скромным подсчётам», западные страны «вложили больше $100 млрд» в «смертоносные задумки на Украине».

«Не думая о том, сколько людей от этого пострадают», — отметил дипломат.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Великобритании боевые самолёты.

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