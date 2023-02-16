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В Белом доме не смогли подтвердить встречу Байдена с Зеленским в Польше

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В Белом доме пока нечего сказать о перспективах встречи президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках визита американского лидера в Европу, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при администрации Соединённых Штатов Джон Кирби.
В Белом доме не смогли подтвердить встречу Байдена с Зеленским в Польше
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

«Мне пока нечего объявить о каких-либо дополнительных контактах в контексте предстоящего визита президента в Польшу. Я могу сообщить, что он с нетерпением ждёт возможности провести встречу с президентом Польши Дудой», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, в рамках поездки в Европу Байден планирует выступить с речью по случаю годовщины начала спецоперации России на Украине.

Он добавил, что США являются ведущими поставщиками финансовой, гуманитарной и военной помощи для Украины.

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna ранее сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с главой США Джо Байденом во время визита американского политика в Польшу.

Как писало китайское издание Global Times, президент США во время визита в Польшу намерен подавить рациональные голоса в Евросоюзе, которые выступают за деэскалацию на Украине.

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