В Белом доме не смогли подтвердить встречу Байдена с Зеленским в Польше
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«Мне пока нечего объявить о каких-либо дополнительных контактах в контексте предстоящего визита президента в Польшу. Я могу сообщить, что он с нетерпением ждёт возможности провести встречу с президентом Польши Дудой», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кирби, в рамках поездки в Европу Байден планирует выступить с речью по случаю годовщины начала спецоперации России на Украине.
Он добавил, что США являются ведущими поставщиками финансовой, гуманитарной и военной помощи для Украины.
Польская газета Dziennik Gazeta Prawna ранее сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с главой США Джо Байденом во время визита американского политика в Польшу.
Как писало китайское издание Global Times, президент США во время визита в Польшу намерен подавить рациональные голоса в Евросоюзе, которые выступают за деэскалацию на Украине.