В январе Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию на 49,6%

Япония в январе 2023 года нарастила экспорт в Россию медицинских изделий на 49,6%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные японского министерства финансов.

В то же время за отчётный период экспорт в Россию изделий из пластика снизился на 78,4%.

Экспорт изделий из стали и железа в январе текущего года упал на 96,8% по сравнению с показателем 2022 года.

Ранее стало известно, что правительство Японии запрещает экспорт в Россию радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов в рамках нового пакета антироссийских санкций.