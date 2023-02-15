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Госдеп отверг заявления о причастности США к подрыву «Северных потоков»

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США отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков», Вашингтон оставляет расследование тем странам, в чьей юрисдикции произошёл инцидент, сообщил американский Госдеп.

«То, что мы слышали от Москвы, от Кремля — это ложь, чистая дезинформация о том, что США стоят за этим», — сказал представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

Он отметил, что взрывы произошли не на территории США, поэтому США оставят решение о расследовании странам, на территории которых случились инциденты.

Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации о подрыве трубопроводов «Северный поток».

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

В своей статье он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22 с помощью дистанционно активируемых устройств.

В Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом».

Подробнее — в материале.

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