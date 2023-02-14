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В ООН заявили, что пока не имеют мандата для расследования подрыва «Северных потоков»

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В офисе Генсека ООН Антониу Гутерреша заявили, что организация не располагает мандатом для расследования подрыва «Северных потоков».
В ООН заявили, что пока не имеют мандата для расследования подрыва «Северных потоков»
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет мандата... Нам потребуется определённый мандат от юридического органа ООН», — сказал официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

14 февраля стало известно, что депутаты внесли в Госдуму проект обращения к ООН с предложением о проведении международного расследования подрыва «Северных потоков».

Парламентарии отметили, что, согласно выводам журналиста-расследователя Сеймура Херша, администрация президента США Джо Байдена несёт полную ответственность за аварию на трубопроводах.

Они подчеркнули, что публикация материала должна стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причинённого ущерба.

8 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

Подробнее — в материале.

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