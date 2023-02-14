В ООН заявили, что пока не имеют мандата для расследования подрыва «Северных потоков»

В офисе Генсека ООН Антониу Гутерреша заявили, что организация не располагает мандатом для расследования подрыва «Северных потоков».

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет мандата... Нам потребуется определённый мандат от юридического органа ООН», — сказал официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

14 февраля стало известно, что депутаты внесли в Госдуму проект обращения к ООН с предложением о проведении международного расследования подрыва «Северных потоков».

Парламентарии отметили, что, согласно выводам журналиста-расследователя Сеймура Херша, администрация президента США Джо Байдена несёт полную ответственность за аварию на трубопроводах.

Они подчеркнули, что публикация материала должна стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причинённого ущерба.

8 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

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