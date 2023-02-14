В ООН заявили, что пока не имеют мандата для расследования подрыва «Северных потоков»
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС.
«У нас нет мандата... Нам потребуется определённый мандат от юридического органа ООН», — сказал официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
14 февраля стало известно, что депутаты внесли в Госдуму проект обращения к ООН с предложением о проведении международного расследования подрыва «Северных потоков».
Парламентарии отметили, что, согласно выводам журналиста-расследователя Сеймура Херша, администрация президента США Джо Байдена несёт полную ответственность за аварию на трубопроводах.
Они подчеркнули, что публикация материала должна стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причинённого ущерба.
8 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.
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