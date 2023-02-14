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Устроившего стрельбу в университете Мичигана обнаружили мёртвым

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Устроившего стрельбу в университете Мичигана нашли мёртвым — по предварительным данным, он скончался от нанесённого самому себе ранения.
Устроившего стрельбу в университете Мичигана обнаружили мёртвым
  • AP

«Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса. По всей видимости, он умер от огнестрельного ранения, нанесённого самому себе. Угрозы кампусу больше нет», — говорится в сообщении местной полиции.

Ранее издание Detroit News со ссылкой на представителя университета сообщало, что по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган.

8 февраля американский лидер Джо Байден в обращении к конгрессу заявил, что США следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия.

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