По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган.

Об этом пишет Detroit News со ссылкой на представителя университета.

«Один человек погиб в результате стрельбы на территории кампуса», — сказано в материале.

6 февраля один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы на рэп-концерте в американском штате Арканзас.

8 февраля американский лидер Джо Байден в обращении к конгрессу заявил, что США следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия.