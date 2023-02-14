Глава «Рособоронэкспорта» рассказал об интересе зарубежных стран к российскому вооружению
«Наши иностранные партнёры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники», — приводит РИА Новости его слова.
Михеев подчеркнул, что иностранцы изучают официальные материалы Минобороны России и публикации в СМИ.
«При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнёров к современной российской продукции, в частности к вертолётам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э», танкам Т-90М «Прорыв», — отметил он.
Также Михеев заявил, что предприятия ОПК России готовы к подписанию новых экспортных контрактов, несмотря на проведение спецоперации на Украине.