Глава «Рособоронэкспорта» рассказал об интересе зарубежных стран к российскому вооружению

Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют интерес к российским вертолётам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, а также оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э» и танкам Т-90М. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Наши иностранные партнёры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники», — приводит РИА Новости его слова.

Михеев подчеркнул, что иностранцы изучают официальные материалы Минобороны России и публикации в СМИ.

«При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнёров к современной российской продукции, в частности к вертолётам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э», танкам Т-90М «Прорыв», — отметил он.

Также Михеев заявил, что предприятия ОПК России готовы к подписанию новых экспортных контрактов, несмотря на проведение спецоперации на Украине.