«Рособоронэкспорт»: ОПК России готов к новым экспортным контрактам, несмотря на СВО
По его словам, когда российская армия выполняет важнейшие задачи, оборонная промышленность должна прежде всего обеспечивать потребности Минобороны.
«Наши предприятия как успешно справляются с исполнением уже существующих, так и не видят препятствий к подписанию нами новых экспортных контрактов», — цитирует его ТАСС.
8 февраля в РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК сообщили, что в России разработан транспортный беспилотник самолётного типа ТрАМП.