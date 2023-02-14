«Рособоронэкспорт»: ОПК России готов к новым экспортным контрактам, несмотря на СВО

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что предприятия ОПК России готовы к подписанию новых экспортных контрактов, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

По его словам, когда российская армия выполняет важнейшие задачи, оборонная промышленность должна прежде всего обеспечивать потребности Минобороны.

«Наши предприятия как успешно справляются с исполнением уже существующих, так и не видят препятствий к подписанию нами новых экспортных контрактов», — цитирует его ТАСС.

8 февраля в РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК сообщили, что в России разработан транспортный беспилотник самолётного типа ТрАМП.