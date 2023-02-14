Сноуден: США используют панику с воздушными объектами для отвлечения внимания

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден выразил мнение, что паника вокруг сбитых над Соединёнными Штатами и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва «Северного потока».

Как передаёт РИА Новости, ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сбитые над Соединёнными Штатами и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения.

Сноуден отметил, что этот инцидент не связан с инопланетянами.

«Это всего лишь старая, искусственно вызванная паника... которая гарантирует, что репортёрам, отвечающим за вопросы нацбезопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (вроде «Северного потока»)», — написал он в Twitter.

Ранее представитель Минобороны Канады Пол Превост сообщил, что Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) пока не может определить принадлежность трёх из четырёх объектов, сбитых над территорией Канады и Соединённых Штатов.